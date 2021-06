Bella Italia, ma basta Notti Magiche

Sul paragone tra questi giorni e quelli di Italia ’90 grava un equivoco enorme: in quel Mondiale delle illusioni non ci fu nulla di buono , tanto meno per Mancini e Vialli. Se proprio si deve guardare indietro, meglio Argentina ’78

Ora che siamo arrivati a metà, e la metà che manca è quella più succulenta, che darà senso e sapore a tutta la storia. Ora che inizieremo a giocare oltre confine, sparpagliati e sballottati a ogni latitudine del Grande Continente, nel brivido, nell’incertezza e nella desiderabile estasi dell’eliminazione diretta, chiediamo solennemente una moratoria: basta con le Notti Magiche, basta con la magia dell’Olimpico, basta cor ponentino malandrino che spira sulle tribune, basta con Edoardo Bennato e Gianna Nannini (non in senso assoluto, ci mancherebbe, solo per quella canzone). Sul paragone scontato, per certi versi inevitabile, di questi giorni con quelli di Italia ’90 grava un equivoco enorme.