Italia campione d'Europa, gli applausi di Mattarella a Wembley

Donnarumma para, Chiellini alza la coppa: il presidente della Repubblica si alza in piedi e si lascia andare, in un esultanza composta eppure intensa

Verrebbe quasi da dire con stile molto british: mentre a fianco a lui il numero uno della Figc Gabriele Gravina era in preda agli abbracci, per prima cosa Sergio Mattarella ha stretto la mano a un avversario in tribuna. Poi ha iniziato ad applaudire, in piedi, lo sguardo intenso sul prato di Wembley che ha appena premiato la Nazionale italiana. Un gesto lungo un minuto, mentre Chiellini alza il trofeo di Euro 2020, ben oltre le formalità.

Il presidente della Repubblica ha accompagnato il viaggio dei ragazzi di Mancini con continuità e sincero calore - ct dixit -, promuovendo un incontro al Quirinale con la grande Italia di scena a Londra - Azzurri più Berrettini - a prescindere dall'esito delle due finali. Il focus sul percorso più che sul risultato: in Inghilterra invece, oggi sarebbe stata festa nazionale solo in caso di vittoria. Filosofie istituzionali a confronto, ha sorriso Roma. E in qualche misura lo avrebbe fatto comunque.