Chi se ne frega degli assolti

Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. E’ interessante osservare come i grandi quotidiani hanno dato la notizia. Repubblica pubblica un’intervista a Renzi sulle nuove indagini sulla sua visita ad Abu Dhabi, e solo sopra il titolo si può leggere: “L’ex premier indagato, assolta a Cuneo la madre. Il Corriere della sera fa una pagina sotto al titolo “Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi”, mentre all’assoluzione della madre viene dedicato un trafiletto a lato. Insomma l’assoluzione, che è una sentenza, va in seconda linea mentre si insiste su indagini ancora in corso. Difficile sottrarsi all’impressione che contro Renzi si stia scatenando una sorta di persecuzione mediatico-giudiziaria che ricorda quella messa in atto (e per qualche verso ancora in corso) contro Silvio Berlusconi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni