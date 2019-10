DALL'ITALIA

I genitori di Renzi sono stati condannati a un anno e nove mesi in primo grado. La pena è sospesa. Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati interdetti anche per sei mesi da incarichi direttivi nelle imprese, per un anno dai pubblici uffici e dal trattare con la pubblica amministrazione. I due erano a processo a Firenze per fatture false assieme all’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni.

“Fiduciosi sul via libera alla manovra” da parte dell’Ue, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Ieri Confindustria ha criticato la Nadef e ha lanciato l’allarme recessione.

Secondo l’Istat prosegue la “fase di debolezza dei livelli produttivi”.

Sono morte tredici donne in un naufragio al largo di Lampedusa. Ventidue migranti sono stati recuperati dalla Guardia costiera. Quindici i dispersi.

Martedì in Aula il voto sul taglio dei parlamentari. Ha annunciato che voterà a favore anche Forza Italia. Un documento di “impegni comuni”della maggioranza prevede un progetto di legge elettorale entro dicembre.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,84 per cento. Differenziale Btp-Bund a 151 punti. L’euro chiude in calo a 1,09 sul dollaro.

DAL MONDO