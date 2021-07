Il Tuca Tuca era il progenitore del Bunga Bunga

Le parole di “Com’è bello far l’amore da Trieste in giù” potrebbero figurare nell’inno di Forza Italia e il “Tuca Tuca” con la sua lap dance è il progenitore evidente del Bunga Bunga. E allora perché Raffaella Carrà è giustamente santificata mentre tocca l’Albertone nazionale e si fa toccare, e il Cav. è ingiustamente perseguitato nella reputazione da tutti i bacchettoni e gli ipocriti della Repubblica italiana? (Ieri Carlo Bonini vice di Rep. alla radio ha messo Raffa e il “Tuca Tuca” alle origini del liberatorio mutamento dei costumi e perfino dei diritti civili, non poteva ricordarsene quando faceva con il compianto D’Avanzo l’Inquisitore di Arcore? Veltroni ha messo in una teca corrierista i versi sulla femmina che si fa “moquette” per accogliere i desideri del partner, giustamente celebrando una donna intelligente libera e bella, non potrebbe rivedere i suoi ingiusti e grotteschi commenti sulla furbizia levantina della meravigliosa nipote di Mubarak, come da dizione processuale di Ilda Boccassini, e già che c’è anche sulla vergogna del #MeToo?).

