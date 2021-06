Il carcere dei presunti innocenti

Il 30 per cento delle persone attualmente in carcere fa parte della categoria dei presunti innocenti. E’ il dato che si estrapola dalla relazione annuale presentata ieri al Parlamento dal Garante delle persone ristrette della Libertà personale, Mauro Palma, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico e del Ministro della Giustizia Cartabia. Di 53.661 detenuti, 16 mila sono in carcere in attesa di condanna. Statisticamente la maggior parte di loro verrà dichiarata innocente. Questo oltre che a danno della loro libertà, dei diritti fondamentali, della reputazione, delle relazioni, lavoro e vita, preme anche sulla detenzione di coloro i quali devono invece scontare una condanna definitiva, aggravata dai problemi di sovraffollamento.

