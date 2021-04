Nelle carceri "vaccinazioni a rilento, bisogna fare molto di più", ci dice Mauro Palma

I detenuti vaccinati sono solo l'8,6 per cento, troppo poco: "Le regioni procedono in ordine sparso, occorre maggior coordinamento centrale", spiega il garante. Va meglio tra gli agenti, secondo i sindacati "la campagna ora procede a buon ritmo"

"La situazione è preoccupante, ma nessun allarme". Ci si muove a rilento e con sensibili differenze a livello territoriale, ma la campagna di vaccinazione nelle carceri prosegue e accelera: nell'ultima settimana le dosi somministrate tra i detenuti sono state oltre 2.000, mentre in tutto il periodo precedente, quindi a partire all'incirca dalla metà di febbraio, i vaccini inoculati erano stati soltanto 2.500. Un cambio di passo incoraggiante, ma di certo non sufficiente: "Bisogna fare molto di più, perché si procede ancora lentamente", ci dice Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che, intervistato dal Foglio, fa il punto della situazione, dopo la pubblicazione del report settimanale del ministero della Giustizia: al 29 marzo, la quota di detenuti vaccinati si attesta all'8,6 per cento.