Ricordati delle carceri, Figliuolo

Il generale Figliuolo la vaccinazione nelle carceri non la voleva proprio fare. E’ da febbraio che, fosse stato per lui, l’avrebbe sospesa, eliminandola dalle priorità in cui era stata inserita sin dal piano Speranza/Arcuri di dicembre scorso. L’avvicendamento col nuovo governo aveva rafforzato questa priorità, prima con le parole del ministro Cartabia poi, inaspettatamente, con quelle del presidente Draghi che aveva sottolineato l’importanza di vaccinare i detenuti addirittura durante il discorso di fiducia (votata anche da Salvini). Fino all’ordinanza scaccia-furbetti del 9 aprile. Dopo tre mesi di campagna vaccinale, quando si sono accorti che anziani e fragili attendevano ancora la loro dose, e molte regioni continuavano a far passare avanti a loro corporazioni in base al potere contrattuale, il generale ha pensato bene di ristabilire l’ordine bloccando categorie e comunità in favore di fragilità e coorti anagrafiche. Il guaio è che da questo ordine sono saltate le carceri. Che secondo Figliuolo sono equiparate al mondo esterno, e quindi da vaccinare per età. Ma come si fa a considerare i reclusi dei furbetti come i dipendenti pubblici siciliani o i magistrati toscani?

