Su Israele, Zaki ha cancellato la verità unica dell'orrore e non farlo parlare sarebbe stata la cosa giusta

Le opinioni sono nella battaglia oppure non contano. Oppure hanno influenza e realizzano la malignità o la banalità del male. Se dici che la colpa è del governo israeliano dici che la questione palestinese è all’origine del raid assassino di Kfar Aza, cancelli la verità unica dell’orrore, ti esprimi con una patente bugia. Hamas non è “i palestinesi”, li ha sottoposti volontariamente ai bombardamenti di queste ore, all’assedio, che non è una vendetta ma autodifesa, e lo ha fatto massacrando bambini del nemico. Questo conta, e conta contraddire questa verità se paghi un prezzo, se devi cercarti un luogo alternativo per dirlo. Perché mai devo offrirti una tribuna pubblica, che si ispira o dovrebbe a verità plurale e cultura, per sparare questa tua opinione come un proiettile e moltiplicare le vittime in un mondo anche troppo propenso all’equivoco e all’ignoranza dei fatti?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE