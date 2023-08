Non pronunciate il suo nome: J.K. Rowling cancellata da un museo

Non mi considero cancellata”, aveva detto a dicembre J.K. Rowling. Non bastavano le minacce di morte “a sufficienza per tappezzare casa mia”, il suo indirizzo di casa spiattellato sui social, le campagne di boicottaggio dei dipendenti della sua casa editrice, la scrittrice transgender Fretchen Felker-Martin che scrive un romanzo in cui l’autrice di “Harry Potter” è uccisa per mano di attivisti trans e le tonnellate di liquame digitale fatto circolare contro di lei (da “strega” a “troia” passando per “femminazi”). Rowling è stata talmente cancellata che il New York Times ha lanciato una nuova pubblicità per gli abbonati: “Immagina Harry Potter senza il suo creatore”. Non menziona Rowling per nome, ma presenta l’immagine di un abbonato e le parole: “Lianna sta immaginando Harry Potter senza il suo creatore”.

