La ruota della Cancel Culture. La rimozione delle statue è un'arte antica, ma l'iconoclastia di oggi è diversa

Da sempre i monumenti sono stati oggetto di contesa e negoziazione, terreno di riscrittura del passato e riformulazione di universi valoriali. Tranne poche eccezioni, essi sono lo specchio dei valori culturali e politici delle élites che scelgono di erigerli, espressione del punto di vista di quei gruppi che proprio intorno a quelle statue intendono costruire la narrazione di un passato inscalfibile. A ben vedere, la stessa decisione di erigere un monumento è un atto di riscrittura del passato, un atto di cancel culture che nel momento stesso in cui sceglie di imporre alla memoria collettiva la celebrazione di un eroe o di un simbolo, esclude da quella stessa memoria tanti altri eroi o anti-eroi meno funzionali alla narrazione proposta. E’ legittimo, dunque, direi persino fisiologico, che quegli stessi monumenti vengano messi in discussione, persino sfidati e demoliti da chi non crede più nei valori in nome dei quali sono stati eretti, da chi a distanza di pochi o di molti anni crede in un passato (e in un futuro) diverso da quello immaginato dai propri predecessori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE