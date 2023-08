Dalla parte di Jim Skea, capo dell'agenzia Onu per il controllo sul clima: vietato esagerare

Il nuovo presidente dell’Ipcc, nelle sue prime dichiarazioni, afferma che la Terra si riscalda ma non deve affrontare alcuna crisi esistenziale. Non utilizzare clima e meteo per cucinare ideologie e politiche pubbliche con ingredienti strumentali

Bambini impauriti dalla notte, che non sono mai stai bene né felici. Così Wystan Hugh Auden subito dopo la Seconda guerra, con il bum delle atomiche in corso, sulle orme di T. S. Eliot che aveva raccontato la desolazione della terra dopo la Prima guerra. Era il Novecento, l’età dell’ansia. Di recente abbiamo ravvivato quello spirito poetico e filosofico, ma senza studiare e senza poesia. Ne è venuta l’ecoansia, seguita al catastrofismo apocalittico, all’idea di un pianeta irrimpiazzabile che brucia dal caldo e va in pezzi per fenomeni estremi che lo possiedono di bel nuovo, mai accaduto prima, è la via verso l’inferno, un inferno banale, ideologico, presumibilmente prodotto da un vuoto religioso, e intensamente verde. Un americano fattosi britannico e anglicano ci aveva avvertito, dopo di lui la profezia era passata a un inglese di York, ora uno scozzese ci salverà. Si chiama Jim Skea, è nato a Dundee, è il nuovo presidente dell’Ipcc, l’agenzia Onu per il controllo del clima.