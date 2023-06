I monumenti in America? Sono divisivi da sempre. Un libro di Arnaldo Testi

Nel maggio del 2020, dopo l’uccisione di George Floyd e il revival del movimento Black Lives Matter, negli Stati Uniti vennero distrutti o impiastricciati centinaia di monumenti. Una statua di Cristoforo Colombo, visto come volto internazionale del colonialismo, il 4 luglio venne buttata nel porto di Baltimora. Alcuni monumenti furono rimossi dalle amministrazioni locali, cedendo alle pressioni dei manifestanti, altri vennero spostati preventivamente per evitare che venissero distrutti, altri ancora messi in magazzino per evitare che i dimostranti tirandoli giù, presi dalla foga, si ferissero con una spada o un cappello di bronzo troppo appuntito. A parte il navigatore genovese, le vittime furono soprattutto statue e monumenti di personaggi del sud, vari militari dell’esercito confederato, generali o semplici soldati che non avevano accettato l’emancipazione proposta da Lincoln e dagli yankee, persone con un passato schiavista. Da allora università e municipalità sono molto più attente ai personaggi che vengono onorati nei loro spazi, quell’estate di decapitazioni e bombolette spray ha creato un precedente che porta alla pavida prevenzione, alla paura che qualcuno prima o poi si arrabbi.

