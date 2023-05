L'America dopo George Floyd. Il racconto-ritratto di due premi Pulitzer

Il 25 maggio del 2020 a Minneapolis il quarantaseienne George Floyd moriva sotto al ginocchio del poliziotto Derek Chauvin per asfissia. Floyd era stato fermato dopo esser stato accusato di aver usato una banconota falsa da venti dollari. La sua uccisione, accodandosi a quella di altri afroamericani uccisi da forze dell’ordine, scatenò grandi e diffuse proteste rianimando il movimento Black Lives Matter (Blm) e ravvivando il dibattito pubblico sulle violenze a sfondo razziale. La vita di Floyd è stata ora raccontata da Robert Samuels e Toluse Olorunnipa nel libro “His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice”, che ha appena vinto il premio Pulitzer. “Come milioni di altre persone in tutto il mondo abbiamo guardato con orrore il video dell’omicidio di Floyd, riprodotto dai telegiornali e dai feed dei social nell’estate del 2020. Il filmato ci ha spinti ad andare a fondo, a compiere una missione che non riguardasse solo i fatidici nove minuti e ventinove secondi che lui ha passato a boccheggiare, ma di alzare il sipario su una vita di stenti”, dice al Foglio Olorunnipa, che è un corrispondente dalla Casa Bianca per il Washington Post.

