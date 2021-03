Risarcire “I can't breath”

La città di Minneapolis ha approvato all’unanimità la transazione di 27 milioni di dollari alla famiglia di George Floyd, l’uomo ucciso il 25 maggio dell’anno scorso da Derek Chauvin. un agente della polizia che lo ha immobilizzato e soffocato tenendogli il ginocchio sul collo. Floyd era accusato di aver utilizzato una banconota da 20 dollari contraffatta con cui aveva appena comprato un pacchetto di sigarette: a terra, immobilizzato, Floyd ha ripetuto “I can’t breathe”, non riesco a respirare, che nei giorni e mesi successivi è diventato lo slogan tragico di una protesta contro la brutalità della polizia, soprattutto a danno della popolazione afroamericana, che ha coinvolto tutta l’America. Il risarcimento approvato dal comune di Minneapolilis — che comprende anche 500 mila dollari che saranno dati alla comunità della zona in cui abitava Floyd — è il più grande mai dato a una vittima della violenza della polizia. Si tratta dei cosiddetti danni esemplari o punitivi, servono per mandare un messaggio molto chiaro a una città o una comunità: siete tutti responsabili, non soltanto chi ha usato violenza, ma il sistema stesso che ha permesso che una condotta del genere fosse ammessa. Nel 2019, Minneapolis aveva risarcito la famiglia di Justine Ruszczyk, una donna disarmata uccisa dalla polizia dopo aver chiamato il 911 per segnalare un possibile reato che stava accadendo dietro casa sua. Justine era bianca, la città pagò 20 milioni di dollari. In questi giorni si è aperto il processo a Chauvin e ai quattro agenti che erano con lui quando ha ucciso Floyd. C’è grandissima tensione e grandissima attesa nei confronti del processo, una resa dei conti che investe tutta l’America che nell’ultimo anno si è dilaniata tra piazza, istituzioni, movimenti per abolire la polizia. L’attesa è sulla condanna certo ma anche sulla nuova Amministrazione Biden: Trump non fece nulla per provare a curare questa ferita.

