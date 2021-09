“Basta insegnare che Colombo ha scoperto l'America”

È il primo paese europeo in cui la “teoria critica della razza” all’americana è stata introdotta nella vita scolastica. Siamo in Scozia, dove gli insegnanti sono chiamati a sostenere un “test sul privilegio bianco” e a insegnare ai loro alunni bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e che il concetto di razza è stato deliberatamente inventato dagli europei. Si tratta poi di “decolonizzare” il curriculum scolastico e gli insegnanti devono spiegare che la razza è “un sistema che serve a sorreggere il capitalismo e l’attuale ordine mondiale”. Mélina Valdelièvre, dirigente di Education Scotland responsabile di questo nuovo curriculum, ha parlato allo Scottish Learning Festival. Racconta il Times che Valdelièvre ha detto che ai bambini non deve più essere insegnato che Cristoforo Colombo ha scoperto l’America, che il curriculum precedente era troppo incentrato su Winston Churchill, l’Impero Romano e sui “poeti bianchi come Robert Burns e William Shakespeare”. “Dire ‘Cristoforo Colombo scoprì l’America’ è una distorsione della realtà che cancella l’esistenza e i contributi dei nativi americani e che può portare alla formazione di pregiudizi razziali”, ha detto la dirigente scozzese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE