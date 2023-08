L'epoca del trauma. La modernità è piangersi addosso

Sei un po’ triste? Come non sei un po’ triste? Impegnati, non ce l’hai un trauma? Un’infanzia difficile, un’adolescenza in mezzo alle pernacchie e ai brufoli, eri magari bruttino, troppo secco, chiatto, asociale, disperato, sempre con un libro in mano? Se ti riconosci, ti tesseriamo. La vittima emerge, ultimamente piace. E’ una gara a chi si mostra per primo debole e bisognoso. La modernità è piangersi addosso, la new age è lo scivolamento nel trauma – quando il linguaggio medico è usato per riferirsi a un paniere sempre più ampio di esperienze umane, spiacevoli ma anche piuttosto fesse. Tua mamma ti inseguiva con la pantofola? Trauma. I tuoi si pigliavano a maleparole davanti a te? Trauma. A scuola materna le maestre ti facevano piegare sul tavolo per dormire dopo pranzo? Trauma. Il normale è diventato clinico. Il malumore ha avuto la promozione e adesso è tragedia.

