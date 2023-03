Da Maga a Strega, il lungo linciaggio di J.K. Rowling

Ci sono voluti solo un paio di tweet perché la madre di Harry Potter diventasse Voldemort. “‘Persone che hanno le mestruazioni’. Sono sicura che una volta c’era una parola per quelle persone. Qualcuno mi aiuti. Wumben? Wimpund? Woomud? Se il sesso non è reale, non c’è attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta delle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso toglie a molti la possibilità di discutere in modo significativo della propria vita. Non è odio dire la verità. Marcerei con voi se foste discriminati perché trans. Allo stesso tempo la mia vita è stata plasmata dall’essere donna. Non credo che dirlo significhi odiare. Vestitevi come volete. Chiamatevi come volete. Andate a letto con ogni adulto consenziente che volete. Ma far perdere il lavoro alle donne per aver dichiarato che il sesso è una cosa reale?”. Così è iniziata la guerra culturale del decennio. “Mi rifiuto di inchinarmi a un movimento che credo stia facendo un danno dimostrabile cercando di erodere la ‘donna’ come classe politica e biologica”, ha spiegato nei giorni scorsi la scrittrice inglese.

