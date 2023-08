Contro i convenevoli. La buona educazione patologica che ti frega e la bocciatura che ti salva

Quante conversazioni innocue e inutili dovremo ancora affrontare prima di arrivare alle vacanze eremitiche in cui nessuno chiede: come sta la sua signora? – e non solo perché qui non c’è nessuna signora. Come sta la sua signora? è il verso della canzone di Guccini, “Il pensionato”, in cui si parla di antica cortesia. Apprezzo l’antica cortesia, anche a me dà un piacere assurdo, e sono grande fan dell’ipocrisia, ma sono affaticata da tutto il tempo perso in convenevoli. Come sta la sua signora? Come sta tuo marito? E i ragazzi, quanti anni hanno adesso?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE