La virtù della prudenza: non paura del rischio, ma realizzazione della felicità 

Essere prudenti non ha a che fare con il calcolo delle conseguenze di ogni azione né con il principio di precauzione. Ma, come diceva Aristotele, riguarda la “capacità di deliberare bene su ciò che è buono e utile per una vita felice in senso globale”

Prudentia è parola latina che traduce la greca phronesis e significa ovviamente prudenza, saggezza: uno dei cardini della vita morale fin dai tempi di Aristotele. Il cristianesimo ne farà una delle quattro virtù cardinali. Ma oggi il suo significato si direbbe piuttosto appannato. Si raccomanda prudenza ai figli quando escono in automobile con gli amici o con la fidanzata e in tutte quelle attività dove occorre calcolare e ridurre il più possibile i “rischi”, ma non è più così evidente il bene morale che essa attualizza. Un po’ come pensava Kant, questa idea di prudenza sembra costituita da semplici precetti tecnico-pratici; indica una forma di abilità, grazie alla quale è possibile raggiungere determinati scopi, una forma di scaltrezza che per Kant si esprimeva in particolare nella capacità di avere influenza sugli uomini, ma non indica una dimensione morale in senso proprio.