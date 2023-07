Come fondare un rapporto educativo senza le tracce del vecchio doverismo

I fatti in sequenza sono questi. Primo, a Nanterre muore Nahel, 17 anni, ucciso da un poliziotto. Secondo, le banlieue francesi insorgono: scontri, vandalismi, incendi. Il presidente Emmanuel Macron lancia un appello ai genitori degli adolescenti in rivolta: “Tenete in casa i vostri figli”. Terzo, Giuliano Ferrara (il mio direttore finché ho lavorato in questo giornale, che manifestò sorpresa ai tempi quando, parlando di educazione, gli dissi che l’unica virtù è l’obbedienza, che nella sua essenza è un atto di libertà, il resto, comme l’intendance, suivra) scrive un editoriale in cui commisera uno “Stato con le lacrime agli occhi, che chiede alle famiglie di tenere a casa gli ado insubordinati, di incarnare una figura scomparsa dell’autorità come introduzione generale al senso della vita e al suo stile civile. Improvvisamente i genitori, che poi sono quelli dei moti del 2005, ora quasi quarantenni, dovrebbero supplire con un atto di imperio familiare alla dissoluzione culturale di certi legami ancestrali, travolti dalla modernità postuma a sé stessa” (2 luglio). Quarto, Caterina, sette anni, sta facendo i compiti delle vacanze; l’esercizio chiede di elencare quattro cose che le piante ci danno, lei scrive: semi, frutta, ombra e bellezza. Quinto. Suona il campanello, lascio Caterina e scendo dal portiere: è arrivato un pacco: dentro c’è La meta e i passi. Don Giussani e l’educazione. Confronti (edizioni San Paolo). Il libro raccoglie una serie di confronti, organizzati dal Centro culturale di Milano su don Giussani educatore, sulla sua pedagogia realista e sul suo metodo educativo. Con prefazione di Joseph Weiler il volume rende conto degli interventi del teologo Julián Carron, del giornalista Antonio Polito, dell’epistemologa Luigina Mortari e del pedagogista Giorgio Chiosso.

