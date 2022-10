Cosa c'è dietro la scemenza del Consiglio d'Europa sulle punizioni ai figli

Bisogna essere grati al Figaro, al suo resistere amabilmente conservatore alle derive terminali della french theory, e alla sua innata diffidenza verso certe pletoriche organizzazioni d’intento etico, come il Consiglio d’Europa: “Questa grande macchina che produce norme, carte e convenzioni”. Consiglio che ha pure un’attiva sezione per i Diritti dell’infanzia. Attività benemerita, certo; ma siccome con la french theory e i suoi cascami non si sa mai, il Figaro tiene gli occhi aperti. La sua ultima scoperta, per come ci giunge alleggerita tramite il Messaggero, è che l’Europa ha deciso di vietare un classico delle punizioni infantili non violente: “Basta, fila in camera tua!” non si potrà più dire. Perché, informa il Messaggero, è una punizione ormai “obsoleta”. Sanzionare i bambini (già con i preadolescenti un simile castigo si trasformerebbe in un invito a un pigiama party) con una simbolica prigionia non è la più selvaggia delle punizioni. Tant’è vero che, nell’opuscolo del Consiglio d’Europa datato 2008 contenente “le indicazioni” ai genitori in materia, quella che Edgar Allan Poe chiamerebbe “la sanzione della camera chiusa” e invece la buro-pedagogia chiama “time out” era consigliata come lecita, non violenta, persino utile.

