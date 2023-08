Un'estate ad Atene: gli dei sono fuggiti dall'Olimpo e si nascondono in mezzo a noi

Le cose si vedono davvero solo la seconda volta, confidava Pavese, echeggiando a sua volta Menone e Socrate, un pensiero già pensato. Conoscere è sempre riconoscere. Che dire però dei luoghi in cui sei stato per tutta la vita, regioni della mente in cui hai camminato per anni e risultano indistinguibili da così tanti altri spazi, altri bivi? Arrivato all’aeroporto di Atene per la prima volta a luglio mi sono acceso una sigaretta sbirciando oltre gli edifici, verso il cielo e il profilo dei pendii spogli, gialli e marroni, nella fila dei taxi. “I am from Italy”. Il tassista sarebbe stato il primo di tre o quattro che avrebbe commentato citandomi Toto Cutugno: “Un Italiano vero.” E va bene.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE