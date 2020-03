Non argineremo il coronavirus con la scienza, almeno non solo, non subito. Serviranno, servono da ora, e in verità servivano da ieri, le buone maniere, le precauzioni, la disciplina. Tutte arti che l’umanità da anni espunge dall’esercizio quotidiano di civiltà e civismo, nel nome dell’uno vale uno e di una società più giusta, trasparente, sincera, autentica. Ma adesso, quasi al culmine di questo processo di abolizione di regole, gerarchie, competenze, differenze e ruoli, un contagio influenzale dalle potenzialità un giorno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.