Ecce Greta

Nel 1968 esce “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante, la nonna di Greta. Un delirio patchwork da allucinogeni, nel solco della Beat Generation, accolto come favola, umorismo profetico, da Pasolini, Garboli, Calvino, Fofi e tutta una generazione di critici e scrittori in fregola di bambinaggine lirica. Il pastiche in versi, parodia teatrale e altro, anticipa il famoso: “Io so, ma non ho le prove”, gridato da PPP, un anno prima della sua morte (1974), sulle pagine del Corriere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.