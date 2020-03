La scienza di Whatsapp

La risposta del prof. Lanzavecchia nell’intervista di Luciano Capone ribadisce chiaramente i concetti già espressi circa le finalità della ricerca con virus ingegnerizzati pubblicata nel 2015, ripresa allora da Tg Leonardo e diventata popolare in questi giorni attraverso un video che gira su Whatsapp. Si voleva dimostrare se esistessero nelle popolazioni di virus circolanti nei pipistrelli varianti in grado di infettare l’uomo e di causare una patologia polmonare. Poiché non era possibile ovviamente fare la prova su essere umani,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.