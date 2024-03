Ancora Basilicata: Lacerenza tentenna, Conte si atteggia da capo, malumori nel Pd

Altro che volo dell’angelo, in Basilicata non si riescono più a fermare le montagne russe del campo largo. Due giorni fa, dopo giorni di estenuanti trattative e nomi bruciati al ritmo di uno al giorno, Pd, M5s e “Basilicata casa comune”, il movimento di Angelo Chiorazzo, il leader delle cooperative bianche lucane, già candidato designato, sgradito al M5s, ma in grado di prendere in ostaggio lo stesso il campo largo, hanno trovato un accordo sul candidato presidente. Eureka. Ecco il nome. Domenico Lacerenza, l’oculista che piace a Giuseppe Conte. “Trovatemi un bravo medico!”, pare fosse l’indicazione del capo grillino. La ragione è semplice: a differenza dei profili vagliati in precedenza Lacerenza non è espressione del movimento di Chiorazzo. Non una sciocchezza. Conte si smarca così dalla possibile critica: “Ma come metti il veto su Chiorazzo e poi accetti un suo uomo?”. E infatti è stato lo stesso Lacerenza a spiegare a Repubblica il carattere rocambolesco della sua candidatura: “Quando ha scoperto di essere candidato? L’ho saputo ieri pomeriggio, poche ore prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Chiorazzo? Non lo conoscevo”.

