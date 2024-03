L'Abruzzo dice che il centro serve. E il Pd che fa? Parla Alessandro Alfieri

Il voto ha fatto emergere uno spazio moderato: "Ora questo va interpretato", dice il senatore del Pd al Foglio. "Al Nord, in particolare, ma non solo, il ceto medio post-ideologico non va trascurato. Dobbiamo parlarci, con quell’elettorato moderato, e non rinunciarci"

È il giorno dopo il voto, e la vittoria del centrodestra in Abruzzo consegna al centrosinistra una mappa rovesciata con cui fare i conti: si vince al centro, dicono i voti presi da una rediviva Forza Italia e quelli non presi dalla Lega (e, a specchio, cioè nel centrosinistra, dal M5s). Vuol dire che c’è uno spazio nell’area moderata e liberale, e c’è un elettorato in cerca di autore che fluttua al confine tra un polo e l’altro. In sostanza: per vincere il centro bisogna avercelo (o procurarselo), ma nel centrosinistra il combinato disposto tra le vicissitudini del cosiddetto ex terzo polo perso tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, e quelle del M5s a trazione populistico-contiana, fa sì che il centro appaia e scompaia, miraggio della formula “campo largo”, senza mai farsi davvero prendere o costruire. Eppure servirebbe, è il ragionamento che ieri, dati delle regionali in Abruzzo alla mano, riprendeva quota, dopo mesi di silenzio, nei settori riformisti del Pd schleiniano. Della serie: la Sardegna è stata la Sardegna, ma come modello mah, specie con il Conte tonitruante della settimana precedente a quella del voto abruzzese, quando l’overdose di presenze della neo-governatrice della Sardegna Alessandra Todde pareva minacciosamente fissare sotto gli occhi della segretaria Pd Elly Schlein uno schema fisso (quello che il M5s, pur provato dall’urna abruzzese, vorrebbe mantenere in vita a tutti i costi). Le cose sono più complesse e al tempo stesso più semplici, dice il senatore dem e responsabile Riforme e Pnrr nella segreteria del Pd Alessandro Alfieri: “Non si possono prendere scorciatoie, non bisognava esaltarsi troppo per la Sardegna e non bisogna demoralizzarsi troppo adesso. La via è lunga e difficile, ed è da percorrere lavorando tutti con generosità”.