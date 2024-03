In Abruzzo tonfo del M5S, Conte: "Risultato modesto". Schlein rilancia: "Abbiamo riaperto la partita"

Dopo una mattina di cauto silenzio arrivano i commenti dei leader del campo largo. I grillini riconoscono la sconfitta. La segretaria dem rivendica i buoni numeri del Pd: "Continuamo a costruire alternativa per battere la destra"

"Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali, a lui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Il ringraziamento più profondo va alla generosità con cui si è speso Luciano D'Amico, insieme a tutta la coalizione". Sono parole della segretaria del Pd Elly Schlein dopo la sconfitta del campo largo alle elezioni in Abruzzo. Si accoda anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che con un breve messaggio sui social si congratula con Marsilio: "La comunità abruzzese con il suo voto ha dato un segnale chiaro, riconfermando il presidente uscente. Ho appena sentito Marsilio per augurargli buon lavoro per il bene dell'Abruzzo. Ringrazio Luciano D'Amico per il gran lavoro fatto. Marcheremo a uomo la nuova giunta e il governo Meloni affinché vengano rispettate le mirabolanti promesse fatte da Meloni e ministri negli ultimi giorni della campagna elettorale".

Nella sua analisi, Schlein si concentra sul risultato del suo partito, che si conferma essere il secondo per voti ottenuti: "Fino a qualche settimana fa l'Abruzzo era dato per perso senza discussioni, il presidente uscente di Fratelli d'Italia partiva con un vantaggio di 20 punti nei sondaggi. E invece unendo le nostre forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto quello scarto in modo significativo, ma non ancora sufficiente. Questo ci sprona a continuare a batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida in grado di competere con la coalizione delle destre. Insieme continueremo a fare opposizione in regione e a garantire rappresentanza e voce a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto".



"Da segretaria del Partito democratico – prosegue Schlein – voglio ringraziare di cuore le nostri candidate e i candidati, insieme a tutti i militanti, per l'ottimo risultato ottenuto dal Pd, che ha quasi raddoppiato il suo consenso arrivando oltre il 20 per cento, rispetto all'11 per cento delle ultime regionali, e crescendo di quasi quattro punti anche rispetto alle politiche dell'anno scorso. Continueremo a seminare, sappiamo che sarà un lavoro di costruzione paziente. A volte si vince e a volte si perde, ma noi non perdiamo né la speranza né la determinazione e rilanceremo la sfida in vista delle prossime tornate e delle elezioni Europee".



Meno positivo il quadro per il M5s, che ha ottenuto soltanto il 7 per cento dei voti perdendo consensi sul territorio rispetto alle precedenti elezioni: alle regionali del 2019 aveva il 24 per cento, alle ultime politiche il 18,4 per cento. Il leader Giuseppe Conte ammette la sconfitta: "Registriamo il risultato modesto del Movimento che ci spinge a lavorare con sempre più forza sul nostro progetto di radicamento nei territori, per convincere a impegnarsi e a partecipare soprattutto i troppi cittadini che non votano più". Poi ricorda la vittoria sarda: "Dobbiamo farlo sulla scia della vittoria ottenuta in Sardegna, che ci ha portato qualche giorno fa a eleggere la prima presidente di regione M5S della storia, Alessandra Todde. Un segnale da cui ripartire".

"Ovviamente ci avrebbe fatto immensamente piacere vincere. Non abbiamo vinto, ma abbiamo dimostrato che è possibile trovare un'ampia convergenza su linee programmatiche fondamentali, che dialogando con gli abruzzesi tutte le forze della coalizione sono riuscite a creare un programma straordinario e l'avere messo in campo un gruppo di candidati che credibilmente può aspirare a essere classe dirigente di questa regione", ha detto infine il candidato del campo largo Luciano D'Amico.