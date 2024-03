Dall'Abruzzo buone notizie per il governo ma non per Salvini e la Lega

Fratelli d'Italia è il primo partito, Forza Italia doppia quasi il Carroccio che però festeggia per aver superato il partito con i risultati peggiori: il M5s. Tajani: "Grande successo. Dedichiamo la vittoria a Berlusconi". Tiene il Pd

La vittoria di Marco Marsilio in Abruzzo con il 53,5 per cento dei voti è una buona notizia per il governo di centrodestra e i suoi partiti, che hanno sostenuto la sua candidatura. Ma a guardare la distribuzione delle preferenze degli abruzzesi la coalizione regge con risultati molto diversi tra i partiti che ne fanno parte.

Niente sorprese dall'Abruzzo. Vince di 7 punti il cdx. Il csx è competitivo (Pd c'è, suoi alleati no: m5s al 6,9) ma non migliora rispetto al 2022 (46,5). Meloni può festeggiare anche per altri motivi: la Lega è stata doppiata da FI. Buone notizie per il governo, non per Salvini — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) March 11, 2024

Nel complesso il centrodestra vince di 7 punti. Fratelli d'Italia è il primo partito: ha ottenuto il 24,1 per cento delle preferenze degli elettori (alle ultime regionali, nel 2019 aveva ottenuto il 6,5 per cento, alle politiche del 2022 invece il 27,9 per cento). Una buona notizia per la leader Giorgia Meloni, eletta nella circoscrizione abruzzese e principale sponsor del candidato Marsilio, iscritto proprio a Fratelli d'Italia. Ma la migliore performance della coalizione è forse quella di Forza Italia, che ha ottenuto il 13,44 per cento delle preferenze (nel 2019 ottenne il 9 per cento, nel 2022 l’11,1 per cento). "L'ottimo risultato di Forza Italia é la vera novità del voto di ieri in Abruzzo", ha commentato questa mattina il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha dedicato la vittoria a Silvio Berlusconi. Secondo il vicepremier e ministro degli Esteri, il risultato conferma "la centralità di un movimento che sta occupando lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico" e spinge il partito a lavorare per vincere "in Basilicata, in Piemonte e superare il 10% alle elezioni europee".

Non altrettanto positivi i dati della Lega: di fatto Forza Italia ha quasi doppiato i risultati del Carroccio, che ha ottenuto solo il 7,6 per cento dei voti (nel 2019 ottenne il 27,5 per cento, nel 2022 l’8,1 per cento). Nonostante i numeri, il leader Matteo Salvini vede il bicchiere mezzo pieno: "Bella vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega che supera i 5Stelle e sinistra malamente sconfitta", ha scritto in un post su X.

Bella vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega che supera i 5Stelle e sinistra malamente sconfitta.

A dispetto dei profeti di sventura, grazie Abruzzo, avanti col nostro buongoverno per altri cinque anni! pic.twitter.com/YOiLXPg9Ml — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 11, 2024

E in effetti il M5s è forse il partito che ha ottenuto il risultato peggiore: un vero e proprio tracollo con soltanto il 7 per cento dei voti (nel 2019 aveva il 24 per cento, nel 2022 il 18,4 per cento). Nel complesso il centrosinistra si dimostra vitale e competitivo, grazie soprattutto al risultato del Partito democratico che è uscito sconfitto ma tutto sommato ha tenuto, migliorando gli ultimi (abbastanza disastrosi) risultati: è stato votato dal 20,29 per cento dei votanti (alle ultime regionali, nel 2019 aveva ottenuto il 11,1 per cento, alle politiche del 2022 invece il 16,6 per cento). Nel campo largo si registra poi il 4 per cento di Azione: "Considerando la tipologia di elezione, che impone alleanze per noi non facili, l'assenza di consiglieri regionali e la presenza di liste civiche è un ottimo risultato", ha commentato il leader Carlo Calenda su X.