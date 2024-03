Meloni pungica il campo largo dopo la sconfitta in Abruzzo: "Conta quanto è coeso"

Sui social la premier si congratula con Marsilio per la vittoria e manda una stoccata ai partiti che sostenevano lo sfidante D'Amico: "Non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso"

È il giorno della conferma di Marco Marsilio come presidente dell'Abruzzo e Giorgia Meloni si gode la vittoria. "Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della Regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini", dice in un video pubblicato sui suoi canali social dopo i primi commenti rilasciati di prima mattina.



"Il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni", continua, prima di lanciare una stoccata alle forze politiche che hanno sostenuto l'avversario di Marsilio, Luciano D'Amico: "Perché non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini. E noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi", dice la premier. D'Amico era il candidato di un campo larghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione oltre a Pd e M5s, Alle urne ha ottenuto il 46,5 per cento.



Già durante le elezioni in Sardegna, vinte poi dalla grillina Alessandra Todde, la premier aveva schernito la coalizione di scopo tra i partiti d'opposizione. Dal palco di Cagliari, chiudendo la campagna elettorale del candidato di centrodestra Paolo Truzzu, Meloni aveva detto: "Ma che è sto campo largo? Largo rispetto a un campo da calcio? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si guarda e qua fa finta di volersi bene".

I risultati delle elezioni in Abruzzo