Elezioni in Abruzzo: il centrodestra avanti con Marco Marsilio

Le proiezioni certificano la vittoria del presidente uscente sul candidato del campo largo Luciano D'Amico. L'affluenza è in calo di quasi un punto rispetto alla precedente tornata

Si sono chiusi alle 23 i seggi in Abruzzo. Gli abruzzesi dovevano scegliere se affidare il governo della regione ancora al presidente uscente Marco Marsilio (centrodestra) oppure affidarsi a Luciano D'Amico, candidato di un campo larghissimo che comprende anche Italia Viva e Azione.

Quarta proiezione: FdI è il primo partito

In base alla quarta proiezione (copertura del campione 25%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva su Rete8, alle elezioni regionali in Abruzzo, il primo partito è Fratelli d'Italia con il 24,1%. Seguono il Partito Democratico con il 18,1%, Forza Italia al 14,3%, la Lega all'8,7%, la lista Abruzzo Insieme-D'Amico Presidente all'8%, il Movimento Cinque Stelle al 7%, la lista Marsilio Presidente al 5,1%, Azione -D'Amico al 4,5%. Alleanza Verdi- Sinistra è, invece, al 3,4%, D'Amico presidente - Riformisti civici al 3%, Noi Moderati al 2,4%, Udc-Dc all'1,4%.

Terza proiezione: il centrodestra al 56 per cento

In base alla terza proiezione (copertura del campione 25 per cento) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva su Rete8, la coalizione in sostegno del presidente uscente della regione e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 56 per cento mentre quella di centrosinistra a sostegno dello sfidante Luciano D'Amico è al 44 per cento.

Seconda proiezione: Marsilio verso la vittoria

Nella seconda proiezione per le elezioni regionali in Abruzzo rilevate da Noto sondaggi per Rete8, con una copertura del 15 per cento del campione, il candidato di centrodestra Marco Marsilio ottiene il 54,7 per cento di consensi e quello di centrosinistra Luciano D'Amico il 45,3 per cento.

Prima proiezione: Marsilio avanti con il 54,5 per cento

Nella prima proiezione per le elezioni regionali in Abruzzo rilevate da Noto sondaggi per Rete8, con una copertura del 5 per cento del campione, il candidato di centrodestra Marco Marsilio ottiene il 54,5 per cento di consensi e quello di centrosinistra Luciano D'Amico il 45,5 per cento.

I secondi exit poll

Si conferma il vantaggio di Marco Marsilio su Luciano D'Amico. I dati del secondo exit poll elaborato da Noto sondaggi per Rete8, con copertura al 100 per cento, assegnano al presidente uscente della regione Abruzzo un dato tra il 50,5 e il 54,5 per cento. Lo sfidante del centrosinistra è indietro di cinque punti con una forbice tra il 45,5 e il 49,5 per cento.

I primi exit poll

Il primo exit poll con copertura del 75 per cento del campione è stato realizzato da Noto Sondaggi ed è stato diffuso da Rete8. Il centrodestra sarebbe in leggero vantaggio: Marco Marsilio (centrodestra) potrebbe aver ottenuto tra il 48,7 e il 52,7 per cento dei voti, Luciano D’Amico (centrosinistra) dovrebbe invece avere tra il 47,3 e il 51,3 per cento.

A Pescara, il comitato elettorale di Marsilio, il risultato dell’exit poll è stato accolto con contenuta soddisfazione, a causa soprattutto della forbice motlo ristretta.

L'affluenza

Alle ore 23 è del 52,2% l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Abruzzo, in calo di quasi un punto rispetto alla precedente tornata. La scorsa tornata elettorale, 5 anni fa, la percentuale di affluenza fu del 53,11 %. Affluenza in leggere aumento solo a L'Aquila, al 55,4 rispetto al 54,71 del 2019.