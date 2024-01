Fenomenologia lucana di Vito Bardi, il generale sulla collina

“Generale dietro la collina...”, cantava Francesco De Gregori. Ma in Basilicata, oggi, il generale (ex generale della Guardia Di Finanza, per la precisione, e governatore uscente Vito Bardi), dalla collina (altopiano) su cui sorge Potenza non è intenzionato a scendere, nonostante le numerose pressioni in direzione contraria giunte al suo indirizzo nei giorni scorsi. Tra cui l’ultima, ma forse non ultima, arrivata per bocca del viceministro meloniano degli Affari Esteri e della Cooperazione Edmondo Cirielli: “Io credo che Bardi debba avere umiltà nel rapportarsi a Fratelli d’Italia”, ha detto Cirielli, “perché siamo il partito di maggioranza relativa, ma anche il partito di qualità con dirigenti di prim’ordine che potrebbero fare il presidente anche meglio di lui”. Solo che Bardi non soltanto aveva già più volte annunciato, a nome suo e non solo, che “la coalizione si ricandida per governare”, ma era anche già da tempo sostenuto a spada tratta da tutta Forza Italia, a cominciare dal leader, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per cui “Bardi è il miglior candidato che il centrodestra possa avere in Basilicata, in testa alle graduatorie dei presidenti di regione”.

