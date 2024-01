La “generosità” dei primi e le regionali. Parla Maurizio Gasparri

Le regionali incombono, e incombe anche il fantasma del “come” gestire i rapporti tra alleati. Succede infatti (è successo in Sardegna, ma anche altrove l’acqua è lì lì per tracimare) che nella coalizione di governo non ci sia unanimità su chi candidare e dove. Chi è forte, come in questo momento il partito della premier, che cosa deve fare? Assoggettare o, come diceva l’amato (da Giorgia Meloni e da molti suoi colleghi di partito) J.R.R. Tolkien, dare “un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli”? Fatto sta che, risolta obtorto collo la situazione in Sardegna, resta da capire come gestire la Basilicata, dove il governatore uscente (e resistente) Vito Bardi, sostenuto da Forza Italia, esclude di ritirarsi dalla tenzone e dall’idea di correre per un secondo mandato, come ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di FI Antonio Tajani. Ma il problema è a monte: con quale piglio governare la coalizione, essendo a capo del governo e del partito con più voti?

