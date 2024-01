L'Europa ricorda a Meloni cosa non va

Dombrovskis fa capire all’Italia che Bruxelles si aspetta dei “passi in avanti”

È sempre stato il volto più austero della Commissione, e anche questa volta il Valdis Dombrovskis non ha smentito la sua fama. Interpellato a Davos, ospite del World economic forum, il vicepresidente della Commissione europea ha detto che il bilancio dell’Italia “non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue”, e pertanto “abbiamo chiesto all’Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea” i conti pubblici “con le nostre raccomandazioni”.