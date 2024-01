Meloni parla per un'ora davanti al giuri d'onore: “Ho ragione io, non Conte”

“Non ci sono stati siparietti particolarmente simpatici. Ma questo non vuol dire che ci sia stata antipatia. Diciamo che è stato tutto piuttosto cordiale”. Il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci è uno dei cinque componenti del giurì d’onore. Ieri ha ospitato "gli appunti di Giorgia", ma non stiamo parlando del videodiario sui social. La premier è piombata a Montecitorio puntualissima, prima delle 12, sgusciando via dai cronisti che cercavano di indovinare per quale corridoio sarebbe transitata. Era scortata dalla sua segretaria personale Patrizia Scurti e si è presentata nella Biblioteca del presidente per rispondere punto su punto a Giuseppe Conte, che l’ha trascinata fin qui per darle della bugiarda sul Mes. Visto che in Aula Meloni aveva accusato il presidente del M5s di aver sottoscritto il Meccanismo europeo di stabilità “con il favore delle tenebre”, all’epoca di quando era presidente del Consiglio. Lui il giorno prima aveva parlato per un’ora e mezza, sciorinando tutta una serie di date disseminate per circa cento pagine di relazione a cui aveva dedicato anima e corpo. Lei ha risposto con una prolusione di un’ora, preparata meticolosamente per più di dieci giorni con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con il braccio destro a Palazzo Chigi, Giovanbattista Fazzolari. Eppure si è presentata senza scartoffie, forte della sua versione. Intervallata, qua e la, dalle domande e dai chiarimenti richiesti dai deputati e dal presidente della commissione Giorgio Mulé. Chiarimenti che sono stati forniti, e che ai componenti della giunta fanno dire che “non serviranno nuove audizioni dei due protagonisti”.

