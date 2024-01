Conte fa l'avvocato di se stesso sul Mes (per un'ora e mezzo) e sfida Meloni

Il capo del M5s si presenta davanti al giurì d'onore con un faldone di 100 pagine, "scritte da lui", per provare a confutare Meloni. Oggi tocca alla premier. "Ma già averla costretta a rispondere delle sue dichiarazioni per noi è una vittoria", dicono nel M5s

“Com’era lo spirito all’interno della commissione? Santo”. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé passeggia tranquillo e scherzoso per il corridoio dei Busti, nell’ala berniniana di Montecitorio. Ha appena finito di audire, presiedendo il giurì d’onore, Giuseppe Conte. Onorevole, ci dica almeno com’è andata? “Mi spiace, sono tenuto al riserbo più assoluto”. Il capo dei Cinque stelle s’è rivolto a questi uffici, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, per ristabilire la verità, sfidando la premier Giorgia Meloni che in Aula avrebbe detto il falso sul suo conto. Parlando di una riforma del Meccanismo europeo di stabilità sottoscritta “con il favore delle tenebre”. E forse il principale successo di Conte, almeno per adesso, sta tutto qui: nella constatazione che la presidente del Consiglio oggi, alle 12, farà la sua apparizione all’interno della Biblioteca del presidente. In una specie di duello, ma temporalmente sfalsato, tra i due. Altro che confronto televisivo con Elly Schlein. Visto che per la chiusura di questo duello una scadenza c’è: entro il 9 febbraio il giurì si dovrà esprimere.