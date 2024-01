Le europee (con l'ombra di Dibba), i dubbi dei big del M5s: anche Conte ha le sue grane interne

Presto l'ex premier dovrà pensare a candidature e metodo di selezione, che potrebbe segnare la fine definitiva della democrazia diretta. Intanto c'è anche chi mette in discussione la linea dell'ex premier: "Non possiamo chiedere ogni giorno le dimissioni di qualcuno"

Per ora sono solo leggeri scricchiolii, quelli di una piccola minoranza (silenziosa) che lancia piccoli segnali, sollevando dubbi in vista delle europee e sulla linea adottata da Giuseppe Conte nelle ultime settimane. Ma sono anche il sintomo che pure nel granitico partito dell’ex premier, il M5s, le grane non mancano.