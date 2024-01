Patuanelli (M5s): “Il campo largo deve puntare sul modello sardo”

“Non è tanto una questione di nomi, ma di metodo: è dove facciamo una sintesi programmatica sui temi, condividendo una piattaforma comune, che diventiamo davvero competitivi con la destra. Prendete i casi scuola di Foggia, della Sardegna, dell’Abruzzo”. Il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli sta parlando del destino del famoso campo largo. E tutti gli esempi che enumera puntano verso un unico sbocco possibile: per vincere, siamo noi grillini a dover prendere in mano la situazione. Scegliendo il candidato più giusto. Altro che stare ad aspettare il Pd. Giuseppe Conte l’ha capito prima di tutti: chiuso l’accordo in Sardegna, dove corre la sua vicepresidente Alessandra Todde, nel frattempo contesa da un pezzo di Pd come l’ex presidente Soru che s’è scisso dal partito, ha messo in stand-by tutte le altre partite. A eccezione dell’Abruzzo, “dove noi Cinque stelle abbiamo avanzato la candidatura di una personalità terza, quella dell’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Alfonso”, spiega ancora Patuanelli. Le regioni attenzionate sono il Piemonte, dove si sarebbe dovuto chiudere su Chiara Gribaudo ma i Cinque stelle hanno preso tempo per decidere il da farsi, dubbiosi sulle reali chances di vittoria della piddina, che in passato è stata molto battagliera ad esempio contro Mimmo Parisi all’Anpal. E la Basilicata, dove pure la scelta in teoria, per una logica di alternanza, toccava a Elly Schlein. Solo che a Potenza i dem hanno individuato la figura del civico Angelo Chiorazzo. Considerato troppo vicino agli ambienti della curia e proveniente da Comunione e liberazione, tanto da scatenare una reazione della comunità locale, in concomitanza dell’anniversario del caso di Elisa Claps. Così il presidente del Pd lucano Carlo Rutigliano ha chiesto che a sbrogliare la matassa ora ci pensino le primarie. “E chi non le vuole si deve assumere la responsabilità di rompere il campo dell’alternativa alla destra”.

