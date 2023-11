Così in Basilicata l'alleanza rossogialla è scossa dal caso Claps

Sul destino del cosiddetto “campo largo” piomba il caso Basilicata. O meglio, il caso Elisa Claps. E’ una storia che intreccia cronaca nera, tv e politica. In regione si voterà nella primavera 2024, e sulla base di una logica di alternanza tra Pd e M5s, dopo Sardegna, Piemonte e Abruzzo, ora tocca ai dem individuare un candidato. Il nome più quotato è l’imprenditore Angelo Chiorazzo, capace di pescare anche nel mondo del centro moderato. Un profilo molto allettante per competere in una regione in cui l’amministrazione uscente è di centrodestra. Però s’avverte un problema. Il M5s si è già opposto alla designazione ufficiale di Chiorazzo per il semplice motivo che l’imprenditore sarebbe troppo vicino alla curia di Potenza. E cioè la curia finita di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per i riflettori puntati sulla sparizione e omicidio di Elisa Claps, i cui resti vennero ritrovati solo sedici anni dopo, nel 2010, all’interno della basilica Santissima Trinità.

