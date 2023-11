Torino, Cagliari e le primarie Pd, croce dell'ex Regno di Sardegna

In Piemonte non ci si recherà al seggio per scegliere tra Chiara Gribaudo e Daniele Valle. In Sardegna Renato Soru dice "o primarie o vado avanti e mi candido". Consultazioni cancellate in nome del miraggio del campo largo che non c'è

“Chi di primarie ferisce di primarie perisce” – scherza amaro l’esponente del Pd nazionale che da Roma guarda, non senza sgomento, a quello che accade nel Pd locale. E cioè in direzione del fu Regno di Sardegna, e prima di tutto di Torino, dove, in vista delle Regionali del 2024, prima ci si è affidati a un temporeggiamento per così dire interlocutorio (verso il M5s) e poi a un brusco fermo: le primarie non si fanno, ha deciso il Pd nazionale che, proprio via primarie, ha portato al Nazareno la candidata outsider Elly Schlein (che ha vinto nei gazebo dopo aver perso nei circoli). Che sia nemesi o scherzo della sorte, è ormai chiaro che il 17 dicembre nessun elettore piemontese si recherà al seggio per scegliere il candidato governatore dem tra la schleiniana vicepresidente pd Chiara Gribaudo e il bonacciniano vicepresidente del consiglio regionale Daniele Valle, con buona pace del segretario locale pd Mimmo Rossi, l’uomo che si era speso per un accordo che salvasse la consultazione, ora sospesa sine die.