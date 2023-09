Giornalisti e presentatori contro Schlein? La prova che i girotondi non finiscono mai

Come leggere l’improvviso disamore per la segretaria del Partito democratico da parte dell’intellighenzia di sinistra? E’ semplicemente il ciclo che ha travolto i leader precedenti

Poche esperienze al mondo sono in grado di comunicarci l’intima fragilità della condizione umana quanto la rassegna stampa di un leader della sinistra. Pochi spettacoli naturali possono trasmetterci un sentimento più nitido dell’estrema precarietà della nostra esistenza e dell’infinita vanità del tutto: la caduta delle foglie in una ventosa giornata d’autunno nella campagna inglese; la fioritura dei ciliegi a Tokyo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile; lo sbocciare dei primi talk-show settembrini tra Roma e Milano, dopo l’immancabile pausa estiva, come da poco Elly Schlein ha avuto modo di scoprire a sue spese.