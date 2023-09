Gruber incalza Schlein: "Ma chi la capisce se parla così?"

Nel corso della trasmissione Otto e mezzo, la conduttrice ha sottolineato con ironia il linguaggio poco chiaro a cui spesso ricorre la segretaria del Pd. E Giannini: "Non dice una parola chiara, questo è il limite della sua segreteria"

"Lei ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla così?". È la domanda pungente che Lilli Gruber ha posto ieri sera, durante la puntata di Otto e mezzo, a Elly Schlein, sottolineando la scarsa chiarezza che spesso accompagna i discorsi della segretaria dem, solita ricorrere ad artifici retorici piuttosto che andare dritta al punto.

"Io lo posso anche capire, ma lo deve spiegare agli italiani", ha aggiunto la conduttrice, esortando Schlein a utilizzare un linguaggo meno complesso. "Vuol dire che pagare dittatori per tentare di bloccare i flussi migratori non solo viola i diritti fondamentali delle persone ma, come appare evidente, non serve. Il vero punto è redistribuire le responsabilità tra i paesi europei. Chi si oppone alla solidarietà verso l'Italia sono gli alleati di Giorgia Meloni", la risposta di Schlein. Poco dopo anche Massimo Giannini, ospite in studio, ha rimarcato il concetto "Non dice una parola chiara, questo è il limite della sua segreteria".

Nel corso della puntata, la leader dem ha più volte attaccato Meloni, annunciando poi "una grande manifestazione a fine ottobre sul futuro, sulla sanità, sui salari, sulla casa". Quanto ai rapporti all'interno del Pd la segretaria ha spiegato che "mi sento in sella e supportata. Ho un mandato per quattro anni, per portare il partito alle prossime elezioni politiche".

Usa ancora come consulente per vestirsi la sua armocromista?, ha chiesto in un altro passaggio la Gruber. " Si sono scritte tante fake news", risponde Schlein. "La mia armocromista è un'amica a cui quando devi fare un servizio fotografico per Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono...", ha aggiunto. Pentita di aver fatto quell'Intervista? "No. Io devo andare dove non mi conoscono"