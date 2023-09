Elly Schlein come Bossi, "fora de ball". Alle europee sogna Bersani e punta al "milione"

Ha preso ripetizioni estive da Bossi: fòra di ball’. Elly Schlein si ispira al modello Lega. Chi lascia il partito ha “sbagliato casa”, chi contesta la linea “non è titolato a parlare”. A Ravenna, alla festa dell’Unità (quale?) si è dimenticata di invitare Enzo Amendola, lo “zio Pnrr”, ex ministro degli Affari Europei, sottosegretario di Draghi: pure lui è un migrante come quelli di Garrone nel film “Io capitano”. Alle europee torna forte l’idea che Schlein si candidi capolista. Il sogno è che corra anche Bersani. Punta a un “milione di voti” per tutelarsi dalla corrente “17 per cento”, così la chiama, il vero mondo largo che la segretaria sputacchia. L’altro Pd prega Paolo Gentiloni di liberarlo da questo esorciccio.

