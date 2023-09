Schlein, voto otto e mezzo. "Grazie a Gruber, mai tanto affetto"

Solo la destra non l’ha capito: è da segretaria bastonata che Elly Schlein diventa il bastone della sinistra. Da quando Lilli Gruber e Massimo Giannini l’hanno riempita di “botte”, a Otto e mezzo, da quando Gruber le ripeteva, “ma chi la capisce se lei parla così”, e Giannini suggeriva, come il linguista Tullio De Mauro, “dica una parola chiara”, viene voglia di indossare le Adidas della segretaria, votare Sandro Ruotolo alle europee e urlare che il “Punto” di Paolo Pagliaro è sempre stato una boiata (non è vero!). Inquisita da Gruber, che tratta con sufficienza pure una firma come Aldo Cazzullo, e che ascolta jazz con Marco Travaglio, Schlein sembra una underdog come Meloni. Maltrattata da un’antipatica popolare, Schlein rischia di piacere perché impopolare alla corrente Giustizia & Bilderberg, Armani & capelli a cofana.

