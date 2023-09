L'austerity del Pd di Schlein, tra europee e cassintegrati da salvare

La segretaria ha deciso di non licenziare nessuno dei dipendenti. Ma si avvicina una campagna elettorale per cui bisognerà investire alcune risolrse, anche se le spese non potranno certo essere esorbitanti. Le difficoltà di una segreteria penalizzata da alcune cattive scelte delle precedenti amministrazioni.

Sembra una tempesta perfetta: il Partito democratico è da tempo in difficoltà economica, ne sono prova gli 89 dipendenti in cassa integrazione in scadenza il 30 settembre che la segreteria di Schlein sta faticosamente cercando di ricollocare o di avviare alla pensione avendo deciso di non volerne licenziare nessuno. A questa situazione si aggiunge un’enorme spesa che il partito dovrà sostenere e che non può certo rinviare: quella delle campagne elettorali che si fanno sempre più vicine e che potrebbero venire accorpate nella stessa data: un importante giro di amministrative, che tra le altre cose rinnoveranno i sindaci di Firenze e Bari, e soprattutto le europee del 2024, in primavera. Un impegno, quest’ultimo, che andrà calibrato bene e per cui ci si sta cercando di preparare nonostante le difficoltà.