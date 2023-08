Ops! Schlein ha un problema salariale con i dipendenti del Pd

Il partito del salario minimo ha un problema con i suoi dipendenti: circa 90 lavoratori assunti dal Pd sono in cassa integrazione, condizione che scadrà però a fine settembre. La segretaria Elly Schlein ha quindi un mese di tempo per decidere che farne. “A breve incontreremo i sindacati delle varie categorie assunte, in modo da capire come gestire questo problema. Fino ad allora non posso dire altro”, spiega Michele Fina, tesoriere del Pd. I problemi sono cominciati anni fa, nel 2014, dopo che l’ex segretario Enrico Letta, allora presidente del Consiglio, decise di abolire il finanziamento pubblico ai partiti, lasciando le casse del Pd aggrappate solo al 2 per mille e ai soldi dei tesseramenti. Soldi, questi ultimi, che vengono però impiegati in una percentuale importante (quando era segretario Letta all’80 per cento) nel finanziamento delle sezioni locali. Il partito erede dei Ds ha poi subìto due forti scossoni finanziari, causati da due costosissime campagne elettorali: quella per il Sì al referendum di Renzi e quella per le elezioni politiche del 2018.

