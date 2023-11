“Ripartiamo da Foggia”. Ma qui il campo largo rischia già di implodere

Schlein aveva indicato la vittoria nella città pugliese come modello per "fermare le destre". Eppure in Capitanata la nuova sindaca, il Pd e il M5s litigano già sulle nomine in giunta. L'insofferenza di Emiliano

Elly Schlein due settimane fa aveva esultato: “Abbiamo fermato l’avanzata delle destre. Ripartiamo da Foggia”. Ma a Foggia il campo largo rischia di implodere ancor prima di cominciare a governare. Alle comunali di fine ottobre ha vinto, come nuovo sindaco, Maria Aida Episcopo, scelta dal M5s e sostenuta da tutte le forze del centrosinistra (c’è anche il Terzo polo e i civici vicini a Emiliano). Solo che mentre il Pd, nella composizione della giunta, chiedeva una spartizione degli assessorati sulla base dei voti ottenuti (i dem sono la lista più votata in città), la Episcopo ha preso a rivendicare una propria autonomia dai grillini. Della serie: le poltrone che spettano a loro non sono quelle che spettano a me. Per questo ha opzionato due assessorati di peso, che andrebbero a detrimento proprio del Pd. Al punto che il vicepresidente e assessore al Bilancio della regione Puglia Raffaele Piemontese, plenipotenziario del Partito democratico in Capitanata, è andato su tutte le furie. Se Episcopo non la smette di accampare pretese rischia di far saltare il banco, è il succo del ragionamento del dirigente democratico.