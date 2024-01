Elly lancia il quid oltre l'ostacolo. Schlein si candida in Europa, ma teme di restare sola

Adesso la domanda che angustia, e distingue, i dirigenti del Pd è questa: “Elly Schlein si deve candidare alle europee?“, “Elly Schlein non si deve candidare alle europee?”. Persuasi come sembrano che gli italiani siano anch’essi posseduti da questa problematica giorno e notte, tranne nei momenti in cui invece di Elly Schlein aspettano l’autobus, i dirigenti del Pd sono tutti avvolti in un dibattito che, dopo Romano Prodi (“finte candidature sviliscono il voto”) ha avuto ieri il suo maximum e il suo optimum con una lettera di Paola De Micheli all’Unità. Accorata. Quasi una preghiera. Disperata. Titolo? “Non ti candidare, danneggi il partito”. De Micheli l’ha scritta (la preghiera) per evitare che Schlein, candidandosi, schiacci le altre donne del Pd. Tuttavia, secondo gli spiritosi, in realtà, con quel “non ti candidare danneggi il partito”, De Micheli intendeva riferirsi al fatto che le uniche elezioni vinte dal Pd (dopo l’irreprensibile Foggia, s’intende) sono state quelle di Vicenza. Insomma le uniche elezioni in cui Schlein non si era presentata in campagna elettorale.

