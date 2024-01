I droni del Pd. I riformisti dem dissentono da Schlein sulla politica estera. Ma subito si ritraggono

Attaccano dall’alto, in lontananza. E poi battono in ritirata, quasi fossero dei droni in un teatro di guerra. Sono, forse, la principale garanzia sulla vita di Elly Schlein al Nazareno. Stiamo parlando dei riformisti del Pd, o meglio, della minoranza dei riformisti del Pd. Quelli che mercoledì hanno scelto di votare la risoluzione della maggioranza sull’invio delle armi a Kyiv. E ieri, alle nostre richieste di spiegare, approfondire, dare sostanza a quel posizionamento, hanno perlopiù gentilmente declinato. La deputata Lia Quartapelle, capogruppo in commissione Esteri, non aveva bisogno di pronunciarsi di nuovo. L’aveva già detto in maniera piuttosto esplicita: “Sull’Ucraina il partito non ha una posizione e Schlein non ci mette il cuore”. Ma per quanto riguarda gli altri otto “dissidenti”, solo in due hanno voluto rivendicare esplicitamente la scelta dell’altro giorno. Secondo la senatrice Tatjana Rojc “non è tanto un problema di continuità, quanto di coerenza”, analizza col Foglio. “Io sono triestina e per noi la questione balcanica è strettamente legata a quella ucraina. Il presidente serbo ha già iniziato a spalancare le porte a Putin. E anche il premier ungherese Orbán è pericolosamente vicino a noi”. Per questo ha voluto dare un segnale votando il testo della maggioranza. “Anche se la nostra risoluzione, preparata dal senatore Alfieri, era molto distante da uno schiacciamento sulle posizioni dei Cinque stelle. E insisteva su una soluzione diplomatica legittima, a cui il governo non sta lavorando affatto”.

